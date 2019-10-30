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Новый мэр. Уже четвертый. Избрание нового мэра Симферополя озадачило политологов 

Российская Газета 34 минуты назад
Новый мэр Симферополя озадачил политологов
Фото: Пресс-служба администрации Симферополя/ Российская Газета
Мэром Симферополя стала 51-летняя директор МУП "Метроград" Елена Проценко. Она выиграла конкурс, соревнуясь с пятью претендентами, получила единогласную поддержку депутатов. Успех Проценко сразу вызвал вопросы у некоторых экспертов.
— Люди, занимающие высокие посты и имеющие большой управленческий опыт, проиграли директору МУПа, курирующему рынки, подземные переходы и ярмарки, — обращает внимание руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева. — Это настораживает. В чем дело: у нас такие министры плохие, или что-то с конкурсом не так?
Кроме того, часть экспертов считает вредной чуть ли не ежегодную замену мэра крымской столицы. Ведь Проценко — уже четвертый по счету градоначальник с марта 2014 года. По мнению политолога Николая Кузьмина, чтобы стать полноценным мэром, нужно проработать в должности минимум два-три года. Только после этого руководитель сможет "развивать город в соответствии с "видением", а не просто реагировать на проблемы".
Сама Проценко говорит, что ее очень беспокоит коллапс на дорогах, проблемы с транспортом и ЖКХ. Считает, что город должен быть чистым, красивым и цветущим. И обещает продолжить очистку Салгира, озеленение улиц и ремонт дорог.
— К сожалению, изучение биографии нашего нового мэра и результаты ее деятельности — состояние рынков и подземных переходов, не дает основания надеяться на положительные перемены в Симферополе, — считает Киселева.

Кстати

Депутаты горсовета Армянска назначили главой администрации Василия Телиженко, занимавшего это пост с августа 2015 года. Алушту вновь возглавила Галина Огнева, работающая на этой должности с февраля 2017 года, Джанкой — Эдуард Селиванов (с декабря 2016-го). Мэром Евпатории стал Роман Тихончук, исполнявший обязанности сити-менеджера с весны 2019-го. Новым градоначальником Судака стал депутат горсовета Игорь Степиков. Администрацию Красноперекопска возглавил Вадим Хомин, работавший заместителем мэра. Вчера кресло главы администрации Керчи вновь занял Сергей Бороздин.
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Теги:
Политика , Наталья Киселева , Эдуард Селиванов , Сергей Бороздин , ФоРГО , Симферополь
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