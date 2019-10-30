Новый мэр Симферополя озадачил политологов

Новый мэр. Уже четвертый. Избрание нового мэра Симферополя озадачило политологов

Мэром Симферополя стала 51-летняя директор МУП "Метроград" Елена Проценко. Она выиграла конкурс, соревнуясь с пятью претендентами, получила единогласную поддержку депутатов. Успех Проценко сразу вызвал вопросы у некоторых экспертов.

— Люди, занимающие высокие посты и имеющие большой управленческий опыт, проиграли директору МУПа, курирующему рынки, подземные переходы и ярмарки, — обращает внимание руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева. — Это настораживает. В чем дело: у нас такие министры плохие, или что-то с конкурсом не так?

Кроме того, часть экспертов считает вредной чуть ли не ежегодную замену мэра крымской столицы. Ведь Проценко — уже четвертый по счету градоначальник с марта 2014 года. По мнению политолога Николая Кузьмина, чтобы стать полноценным мэром, нужно проработать в должности минимум два-три года. Только после этого руководитель сможет "развивать город в соответствии с "видением", а не просто реагировать на проблемы".

Сама Проценко говорит, что ее очень беспокоит коллапс на дорогах, проблемы с транспортом и ЖКХ. Считает, что город должен быть чистым, красивым и цветущим. И обещает продолжить очистку Салгира, озеленение улиц и ремонт дорог.

— К сожалению, изучение биографии нашего нового мэра и результаты ее деятельности — состояние рынков и подземных переходов, не дает основания надеяться на положительные перемены в Симферополе, — считает Киселева.

Кстати