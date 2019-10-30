Посольство Израиля в России заявило о своём закрытии

Дипломаты Посольства Израиля Москве сообщили, что вынуждены закрыть дипмиссию. Причиной для такого шага стало решение израильского Министерства финансов о нарушении подписанных ранее договорённостей.

В размещённом в аккаунте посольства в Facebook сообщении уточняется, что ведомство решило обязать служащих за границей посланников Израиля «в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок».

Услуги посетителям не будут предоставляться. Вход в посольство закрыт, — отметили в дипмиссии.

Дипломаты подчеркнули, что были вынуждены прибегнуть к данным мерам и надеются, что ситуация разрешится в ближайшее время.

Похожее сообщение, но на украинском языке, размещено в Facebook в аккаунте посольства Израиля в Киеве.

Ранее News.ru сообщал, что Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата. В посольстве РФ в Софии отметили, что ранее в отношении сотрудника дипмиссии местная прокуратура завела дело по обвинению в шпионаже.