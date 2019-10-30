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Посольство Израиля в России заявило о своём закрытии 

News.ru 1 час назад
Посольство Израиля в России заявило о своём закрытии
Фото: РИА Новости
Дипломаты Посольства Израиля в Москве сообщили, что вынуждены закрыть дипмиссию. Причиной для такого шага стало решение израильского Министерства финансов о нарушении подписанных ранее договорённостей.
В размещённом в аккаунте посольства в Facebook сообщении уточняется, что ведомство решило обязать служащих за границей посланников Израиля «в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок».
Услуги посетителям не будут предоставляться. Вход в посольство закрыт, — отметили в дипмиссии.
Дипломаты подчеркнули, что были вынуждены прибегнуть к данным мерам и надеются, что ситуация разрешится в ближайшее время.
Похожее сообщение, но на украинском языке, размещено в Facebook в аккаунте посольства Израиля в Киеве.
Ранее News.ru сообщал, что Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата. В посольстве РФ в Софии отметили, что ранее в отношении сотрудника дипмиссии местная прокуратура завела дело по обвинению в шпионаже.
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Теги:
Политика , Общество , Израиль , Москва
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