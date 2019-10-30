Володин призвал помнить уроки истории

«Необходимо помнить уроки истории, делать из них выводы для того, чтобы увереннее идти вперёд. Это наш долг перед будущими поколениями», — сказал спикер нижней палаты парламента.

Как сообщает «Парламентская газета», председатель Госдумы напомнил, что миллионы людей были необоснованно подвергнуты репрессиям и отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылки в годы сталинского террора. По его мнению, такое никогда не должно повториться.

Накануне Дня памяти жертв политических репрессий в Москве прошла акция «Возвращение имён».