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Володин призвал помнить уроки истории 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Володин призвал помнить уроки истории
Фото: РИА Новости
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в День памяти жертв политических репрессий призвал извлечь из прошлого уроки, чтобы двигаться вперёд.
«Необходимо помнить уроки истории, делать из них выводы для того, чтобы увереннее идти вперёд. Это наш долг перед будущими поколениями», — сказал спикер нижней палаты парламента.
Как сообщает «Парламентская газета», председатель Госдумы напомнил, что миллионы людей были необоснованно подвергнуты репрессиям и отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылки в годы сталинского террора. По его мнению, такое никогда не должно повториться.
Накануне Дня памяти жертв политических репрессий в Москве прошла акция «Возвращение имён».
В июле сообщалось, что на территории мемориального комплекса «Всем пострадавшим в годы гонений и репрессий» в Сергиевом Посаде был открыт памятник философу и богослову Павлу Флоренскому.
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Теги:
Политика , Павел Флоренский , Вячеслав Володин , Госдума
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