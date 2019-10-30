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Путин прибыл с визитом в Венгрию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 1 час назад
Путин прибыл с визитом в Венгрию
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин прибыл с однодневным рабочим визитом в Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
В ходе переговоров российский лидер и венгерский премьер обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также международную проблематику, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Путин посещает Венгрию уже в пятый раз, последний визит российского президента в эту страну состоялся в августе 2017 года.
Ранее Кремль раскрыл детали предстоящей беседы Путина и Орбана.
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Теги:
Политика , Украина , Виктор Орбан , Владимир Путин , РИА Новости , Будапешт , Венгрия
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