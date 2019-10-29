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Лавров заявил, что действия США по Сирии противоречат международному праву 

ТАСС 54 минуты назад
Лавров рассказал о работе Конституционного комитета Сирии
Фото: РИА Новости
Работа Конституционного комитета Сирии должна строиться без навязывания искусственных сроков извне. Соответствующее мнение высказал во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в астанинском формате с главами МИД Ирана и Турции Мохаммадом Джавадом Зарифом и Мевлютом Чавушоглу.
"Мы выражаем надежду, что участники конституционного комитета будут руководствоваться стремлением к компромиссу, будут конструктивно взаимодействовать и не будут подвергаться внешнему вмешательству. Работа этого комитета должна строиться без навязывания извне каких-либо искусственных сроков, должна быть нацелена на достижение общего самого широкого согласия", — сказал Лавров.
Конституционный комитет Сирии сформирован в соответствии с резолюцией, принятой в январе 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога. В него вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях "редакционной комиссии", которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями. Первое заседание комитета состоится 30 октября.
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Теги:
Политика , Азия , Армия , Ближний Восток , В мире , Конфликты , Оружие , США , Сергей Лавров , Мевлют Чавушоглу , МИД , Конституционный комитет Госдумы , Иран , Сирия
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