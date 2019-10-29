«США стремятся обвинить РФ во всех бедах»

Захарова: назначение РФ причастной «ко всем бедам» стало «визитной карточкой» Вашингтона

Стремление обвинять Россию во всех "бедах и невзгодах", в том числе в разжигании протестов в регионе Латинской Америки, стало "визитной карточкой" американских властей. Об этом говорится в распространенном во вторник ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой , на вопрос СМИ о том, что в ходе прошедших на днях слушаниях на Капитолийском холме представители администрации и конгресса США выступили в том числе с антироссийскими заявлениями в связи с событиями в ряде стран Латинской Америки.

"Действительно, в последние дни в некоторых странах Латинской Америки — Гаити, Гондурасе, Перу, Эквадоре, Чили — прошли или проходят антиправительственные выступления, вызванные рядом внутренних проблем, с которыми столкнулись эти государства. С тревогой и сопереживанием следим за усилиями по нормализации ситуации", — сказала дипломат.

"Рефлекторное стремление искать корень всех "бед и невзгод" в России, без устали придумывать предлоги для новых информационных войн, в том числе "назначать" российскую сторону причастной к разжиганию протестов в регионе, стало "визитной карточкой" Вашингтона, — добавила Захарова. — Парадоксально, но там не хотят признавать очевидное, когда анализируют последствия навязываемых другим странами неолиберальных экономических рецептов".

Официальный представитель российского дипведомства добавила, что, "если вскоре "эксперты" в Вашингтоне увидят "руку Москвы" в отторжении латиноамериканцами, причем независимо от их внутриполитических предпочтений, "доктрины Монро", вот уже два века служащей идеологической базой для непрекращающегося вмешательства США в дела стран этого региона", то этому не стоит удивляться.

Дипломат подчеркнула, что Россия заинтересована в стабильной, политически и экономически устойчивой Латинской Америке, и ни у кого не должно быть сомнений в этом.