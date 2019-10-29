«Частный случай»: в Кремле прокомментировали расстрел в Забайкалье

В Кремле заявили, что трагедия в Забайкальском крае , где солдат-срочник расстрелял сослуживцев, является «частной». По ней не стоит судить о реализации военной реформы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Он добавил, что Владимир Путин не станет реагировать на недавнее ЧП, так как это не входит в его компетенцию.

Кремль считает неуместным говорить об армейской реформе в связи с трагедией, которая произошла 25 октября в Забайкальском крае, где солдат расстрелял сослуживцев.

В разговоре с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что «совершенно неуместным» является вопрос о том, можно ли считать расстрел срочником военных провалом реформы армии, которая никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной.

«Это частный случай, это трагедия. Безусловно, ее нужно расследовать, но до определения истинных причин делать заключения о результатах реформы армии по меньшей мере непрофессионально», — добавил представитель Кремля.

Вместе с тем Песков отметил, что ЧП не является вопросом главы государства, поэтому Владимир Путин «не будет на это реагировать».

Трагедия произошла в пятницу, 25 декабря, в войсковой части в Забайкалье. В Минобороны сообщили, что 20-летний Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев из табельного оружия во время смены караулы. При этом он убил восемь человек — двух офицеров и шесть солдат. Еще двоих он ранил, их состояние оценивалось как тяжелое, передавал ТАСС. В то же время пострадавших могло быть больше, если бы двое рядовых и водитель БТР не успели скрыться.

По данным СМИ, подозреваемый добивал своих жертв контрольными выстрелами в голову. Опустошив две обоймы, молодой человек побежал из воинской части в сторону поселка Горный-1, до которого 10 км. По пути его успели задержать.

После инцидента, произошедшего на территории воинской части 54160, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2, статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». По закону, молодому человеку может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. 28 октября Читинский гарнизонный суд арестовал рядового Шамсутдинова на два месяца, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника судьи.

Как передает ТАСС, ссылаясь на источник, срочника отправили на медобследование. В частности, ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, «которая должна установить причины трагедии и выявить психическое состояние солдата на момент происшествия».

Однако ранее Минобороны указывало на то, что Шамсутдинова приняли на службу, признав его психически уравновешенным. Молодой человек, проживавший в Тюменской области, был призван в июле этого года. Во время прохождения призывной комиссии медики поставили ему 2-ю группу нервно-психической устойчивости, которая подразумевает допуск к оружию. Она означает, что он может испытать эмоциональный срыв только после длительного нахождения в тяжелой ситуации без психологической помощи.

Согласно официальной версии военного ведомства, молодой человек мог убить своих сослуживцев на почве нервного срыва, который, по предварительным данным, не связан со службой в армии.

Однако, по информации тюменского издания «72.ru», на состояние 20-летнего рядового могли повлиять регулярные издевки со стороны военных.

Бывший служащий части, в которой произошла трагедия, отметил в комментарии порталу, что один из убитых был известен тем, что мог довести рядовых до тяжелого психологического состояния, оказывая на них давление.

«Я предполагаю, что это связано со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым. Во время моей службы несколько лет назад, когда мы шли в караул, он постоянно требовал, чтобы мы ему купили что-то поесть. Он постоянно всех унижал, он был [нецензурная брань], по-другому его не могу назвать», — рассказал мужчина СМИ.

Как сообщил ранее «Коммерсант», ссылаясь на источники в силовых структурах, военное следственное управление СК РФ рассматривает несколько версий случившегося. В частности следователи не исключают, что сослуживцы Шамсутдинова могли издеваться над ним из-за национальности.