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В МИД России заявили о выполнении меморандума Москвы и Анкары по Сирии 

ТАСС 36 минут назад
В МИД России рассказали о прогрессе в Сирии
Фото: ТАСС
Россия считает, что российско-турецкий меморандум о совместных действиях на северо-востоке Сирии выполняется. Об этом во вторник заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС.
"Меморандум выполняется. Налажено самое тесное сотрудничество как на земле, так и по политическим каналам", — сказал Грушко.
22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию.
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Теги:
Политика , Армия , Ближний Восток , В мире , Александр Грушко , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Анкара , Москва , Сирия
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