Москва на данный момент не получила официальных подтверждений уничтожения американскими военными главаря ИГ («Исламское государство», запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Об этом сообщает РИА «Новости».
В воскресенье США объявили о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность Москве за помощь.
Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что перед операцией связывался с российскими представителями.