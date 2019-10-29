Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва не получила подтверждений гибели главаря ИГ 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Москва на данный момент не получила официальных подтверждений уничтожения американскими военными главаря ИГ («Исламское государство», запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Об этом сообщает РИА «Новости».
В воскресенье США объявили о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность Москве за помощь.
Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что перед операцией связывался с российскими представителями.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин открыл памятник Примакову Путин открыл памятник Примакову Кремль оценил визит Зеленского в Донбасс Кремль оценил визит Зеленского в Донбасс ЛНР начала отвод войск у Золотого ЛНР начала отвод войск у Золотого 
Теги:
Политика , Майкл Помпео , Дмитрий Песков , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Исламское государство , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик
Москвичам пообещали резкое потепление
Москвичам пообещали резкое потепление2
Газировка довела россиянина до комы
Газировка довела россиянина до комы
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом72
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга5
Видео
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
01:01
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
Армия Войска
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
01:13
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
Происшествия Другое
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
00:05
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
Общество
Москвичам пообещали резкое потепление
02:14
Москвичам пообещали резкое потепление
Погода Общество
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
01:08
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
В мире Армия
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
00:33
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
Украина В мире
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
04:43
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
В мире Статьи
Четко осознает: Зеленский готов к встрече с Путиным
02:18
Четко осознает: Зеленский готов к встрече с Путиным
В мире Украина
Труп аль-Багдади утопили в море
10:54
Труп аль-Багдади утопили в море
В мире
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
01:54
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение