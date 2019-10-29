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Грызлов прокомментировал начало разведения сил в Донбассе 

RT на русском 1 час назад
Грызлов прокомментировал разведение сил в Донбассе
Фото: РИА Новости
Полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что в случае успешного разведения сторонами конфликта сил в населённых пунктах Петровское и Золотое в Донбассе может состояться встреча «нормандской четвёрки».
«Работа контактной группы (в том числе по согласованию даты разведения сил и средств в Петровском. — RT) открывает, в случае успешного разведения сил и средств на этих двух участках, возможность встречи глав государств в «нормандском» формате», — приводит Интерфакс слова Грызлова.
По его словам, начавшееся разведение сил — ещё один шаг к «безопасности и миру в Донбассе», и он бы не состоялся без серьёзных усилий со стороны «посредников — России и ОБСЕ».
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский приветствовал начало разведения сил сторон конфликта в Донбассе в районе населённого пункта Золотое.
Во вторник, 29 октября, начался процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе Золотого.
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Теги:
Политика , Владимир Зеленский , Борис Грызлов , ОБСЕ , Интерфакс
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