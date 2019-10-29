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Болгария объявила персоной нон грата российского дипломата 

ТАСС 1 час назад
Болгария объявила персоной нон грата дипломата РФ
Фото: Reuters
Руководство Болгарии объявило персоной нон грата российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже. Информацию об этом ТАСС во вторник подтвердили в посольстве РФ в Болгарии.
"Посольством получена нота МИД Болгарии об объявлении сотрудника посольства персоной нон грата. Дипломат покинет страну пребывания в указанный в ноте срок. Российская сторона оставляет за собой право на ответные действия", — сообщили в посольстве.
В понедельник прокуратура Болгарии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении российского дипломата, которого заподозрили в шпионаже. Вместе с тем дело было приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет. На встрече, которая по этому поводу 25 октября состоялась в МИД Болгарии, болгарская сторона высказала пожелание, чтобы сотрудник посольства был отозван в понедельник, до конца дня.
Ранее со ссылкой на источники в болгарском внешнеполитическом ведомстве телеканал Nova утверждал, что российский дипломат не выехал в понедельник из Болгарии, в связи с чем во вторник и была вручена официальная нота с требованием, чтобы в течение 24 часов он покинул страну.
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Теги:
Политика , МИД , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Болгария
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