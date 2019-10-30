Путин высказался о конфликте Зеленского с радикалами

Путин считает, что Зеленский не похож на украинского националиста

"Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справиться с ними — мне сейчас трудно сказать", — заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Путин заметил, что не считает себя вправе давать оценку действиям Зеленского в его контактах с националистами.

"Правильно ли он выбрал такую форму общения как президент и Верховный главнокомандующий, чтобы на линии соприкосновения уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам, я тоже не знаю", — добавил российский лидер, предложив журналистам самим дать оценку.

Российский лидер не считает "таким уж сложным" вопрос разведения сил в Донбассе и отмечает, что от этого многое зависит в урегулировании ситуации.

"Вопрос в том, доведет ли он [Зеленский] до конца то, что было сказано им публично, и то, что он сам считает целесообразным сделать", — отметил Путин. "Не такой уж сложный вопрос на самом деле — разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах", — заявил он. "Это тянется годами", — добавил президент РФ.

Он заметил, что теперь стало ясно, что процесс затянулся из-за нежелания националистов уходить из районов, где должно произойти разведение сил. "Доведут украинские власти до окончательного решения этот вопрос или нет — я не знаю, но от этого действительно многое зависит с точки зрения урегулирования ситуации на Донбассе", — подчеркнул Путин.

Саммит в "нормандском формате"

Путин также заявил, что готов к встречам в "нормандском формате", однако такие саммиты должны быть тщательно подготовлены.

"Мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе и в "нормандском формате", лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам, а заканчивались бы конкретным результатом, который идет на пользу урегулированию в целом", — заявил российский лидер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал необходимость тщательной подготовки саммита в "нормандском формате". Он также подчеркивал, что одной из важных составных частей этого процесса должна стать подготовка к разведению сил в населенных пунктах Золотое и Петровское в Донбассе.