Шойгу оценил взаимодействие Москвы и Еревана

Шойгу отметил нарастающие темпы взаимодействия Москвы и Еревана

"Планируем продолжать наше взаимодействие так же интенсивно, не снижая набранных темпов. В этих целях подготовлен проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2020 год, включающий более 60 совместных мероприятий. Предлагаю сегодня его утвердить", — сказал Шойгу во вторник на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

Министр отметил, что Россия и Армения успешно сотрудничают "не только в двустороннем формате, но и в рамках международных структур, в первую очередь ОДКБ".

"В текущем году наши воинские контингенты совместно решали учебно-боевые задачи в ходе оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство — 2019", которое проводилось на территории России, Белоруссии и Таджикистана", — сказал министр.

Он также отметил, что Россия продолжает готовить для Армении высококвалифицированные военные кадры.