Лавров рассказал о своей любимой фотографии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что одной из его любимых фотографий является снимок сотрудников МИД РФ с Евгением Примаковым.
В своей статье, которая посвящена Примакову (из книги «Неизвестный Примаков. Воспоминания»), в журнале «Путеводитель российского бизнеса» Лавров вспомнил, что Примаков, будучи главой МИД, сплотил весь коллектив. Тогда, по словам Лаврова, все сотрудники старались эффективно решать, стоящие перед Россией задачи.
Он вспомнил май 1998 года, когда целая группа работников МИД во главе с Евгением Примаковым Указом Президента РФ была удостоена государственных наград за большой вклад в проведение внешнеполитического курса. Среди них был и Лавров, передает РИА Новости.
— После вручения была сделана фотография, в центре которой Евгений Максимович со своей неизменно мудрой и открытой улыбкой. Она до сих пор является одной из моих самых любимых и сейчас стоит на столе в рабочем кабинете на Смоленской площади, — отметил глава МИД РФ.
СПРАВКА «ВМ»
Евгений Примаков (1929-2015) в разные годы возглавлял Институт востоковедения Академии наук СССР и Институт мировой экономики и международных отношений АН СССР. В 1991-1996 годах был директором Службы внешней разведки РФ. С января 1996 года по сентябрь 1998 года занимал должность министра иностранных дел России, с сентября 1998 года по май 1999 года был премьер-министром РФ.