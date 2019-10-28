Лавров рассказал о своей любимой фотографии

Лавров рассказал, какую фотографию считает одной из своих любимых

В своей статье, которая посвящена Примакову (из книги «Неизвестный Примаков. Воспоминания»), в журнале «Путеводитель российского бизнеса» Лавров вспомнил, что Примаков, будучи главой МИД, сплотил весь коллектив. Тогда, по словам Лаврова, все сотрудники старались эффективно решать, стоящие перед Россией задачи.

Он вспомнил май 1998 года, когда целая группа работников МИД во главе с Евгением Примаковым Указом Президента РФ была удостоена государственных наград за большой вклад в проведение внешнеполитического курса. Среди них был и Лавров, передает РИА Новости.

— После вручения была сделана фотография, в центре которой Евгений Максимович со своей неизменно мудрой и открытой улыбкой. Она до сих пор является одной из моих самых любимых и сейчас стоит на столе в рабочем кабинете на Смоленской площади, — отметил глава МИД РФ.

СПРАВКА «ВМ»