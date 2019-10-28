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В Совфеде прокомментировали заявление о возвращении фашизма на Украину 

РИА Новости 1 час назад
В Совфеде отреагировали на угрозу фашизма Украине
Фото: РИА Новости
Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича об угрозе возвращения на Украину фашизма.
Ранее депутат от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" заявил, что на Украину вернулся фашизм, мотивировав это поддержкой действующей власти в отношении пропаганды ультраправой идеологии и воспеванием пособников немецких национал-социалистов. Также он осудил премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который посетил концерт группы "Сокира Перуна", использующую нацистскую символику в своих выступлениях.
"Абсолютно правильно. Меня тоже тревожит ситуация на Украине: там фашизм поднимает голову, и мы даже не заметим этой грани между национализмом и фашизмом… Ее перейти можно очень быстро", — цитирует Джабарова RT.
Парламентарий также призвал дать ответ любым попыткам возрождения фашизма, особенно на Украине, которая в составе СССР участвовала в разгроме нацизма.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость", а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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Комментарии3 
Теги:
Политика , Вадим Рабинович , Владимир Джабаров , Алексей Гончарук , Петр Порошенко , Роман Шухевич , Совет Федерации , Верховная Рада
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