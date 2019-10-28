Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Путин унаследовал хаос» 

Рамблер + ещё 2 9 минут назад
Президент России Владимир Путин, встав во главе государства, унаследовал хаос. Такое мнение выразил первый президент СССР Михаил Горбачев в книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира», отрывки из которой опубликовал принадлежащий Григорию Березкину РБК.
«Встав во главе государства, Владимир Путин унаследовал хаос. <…> Я не представляю себе, как можно было в этих условиях действовать по «учебнику демократии», чтобы найти выход из почти катастрофического положения», — написал Горбачев.
Он подчеркнул, что в таком положении невозможно было не пойти на «решительные шаги», которые часть общества сочла проявлением авторитаризма.
«Но довольно быстро люди увидели: что-то стало меняться в лучшую сторону», — заметил Горбачев.
Экс-президент СССР заявил, что готов поддержать Владимира Путина в его работе по становлению «сильной современной демократии», даже не соглашаясь с отдельными его шагами.
Ранее Михаил Горбачев призвал западные страны прекратить попытки изоляции России и сообща бороться с мировыми проблемами.
Комментарии197 
Теги:
Политика , Видео , Григорий Березкин , Михаил Горбачев , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер художник Николай Касаткин
Умер художник Николай Касаткин
В США раскрыли подробности о лидере ИГ
В США раскрыли подробности о лидере ИГ4
Трамп назвал Зеленского новым российским президентом
Трамп назвал Зеленского новым российским президентом46
Россияне незаконно проникли на Чернобыльскую АЭС
Россияне незаконно проникли на Чернобыльскую АЭС3
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России10
Видео
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
01:54
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
В мире
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
01:57
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
Общество США
Трамп назвал Зеленского новым президентом России
00:21
Трамп назвал Зеленского новым президентом России
США В мире
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
00:57
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
В мире
«Путин унаследовал хаос»
01:28
«Путин унаследовал хаос»
Политика
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
02:57
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
Шоу-бизнес
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
01:48
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
Украина В мире
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
04:20
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
Криминал Происшествия
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
01:49
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
Экология Общество
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
01:17
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение