«Путин унаследовал хаос»

«Встав во главе государства, Владимир Путин унаследовал хаос. <…> Я не представляю себе, как можно было в этих условиях действовать по «учебнику демократии», чтобы найти выход из почти катастрофического положения», — написал Горбачев.

Он подчеркнул, что в таком положении невозможно было не пойти на «решительные шаги», которые часть общества сочла проявлением авторитаризма.

«Но довольно быстро люди увидели: что-то стало меняться в лучшую сторону», — заметил Горбачев.

Экс-президент СССР заявил, что готов поддержать Владимира Путина в его работе по становлению «сильной современной демократии», даже не соглашаясь с отдельными его шагами.

Ранее Михаил Горбачев призвал западные страны прекратить попытки изоляции России и сообща бороться с мировыми проблемами.