Президент России Владимир Путин, встав во главе государства, унаследовал хаос. Такое мнение выразил первый президент СССР Михаил Горбачев в книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира», отрывки из которой опубликовал принадлежащий Григорию Березкину РБК.
«Встав во главе государства, Владимир Путин унаследовал хаос. <…> Я не представляю себе, как можно было в этих условиях действовать по «учебнику демократии», чтобы найти выход из почти катастрофического положения», — написал Горбачев.
Он подчеркнул, что в таком положении невозможно было не пойти на «решительные шаги», которые часть общества сочла проявлением авторитаризма.
«Но довольно быстро люди увидели: что-то стало меняться в лучшую сторону», — заметил Горбачев.
Экс-президент СССР заявил, что готов поддержать Владимира Путина в его работе по становлению «сильной современной демократии», даже не соглашаясь с отдельными его шагами.
Ранее Михаил Горбачев призвал западные страны прекратить попытки изоляции России и сообща бороться с мировыми проблемами.