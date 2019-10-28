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Горбачев поведал об унаследовавшем хаос Путине 

Lenta.ru 31 минуту назад
Нынешний президент России Владимир Путин, заняв пост главы государства в 2000 году, стал наследником хаоса. Такое мнение высказал бывший президент СССР Михаил Горбачев в своей новой книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира», отрывки из которой приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК в понедельник, 28 октября.
«Встав во главе государства, Владимир Путин унаследовал хаос… Я не представляю себе, как можно было в этих условиях действовать по "учебнику демократии", чтобы найти выход из почти катастрофического положения», — отметил Горбачев.
По его словам, в сложившихся на тот момент условиях Путин был вынужден пойти на ряд решительных мер, несмотря на то, что часть общества восприняла его действия как авторитарные. Однако спустя довольно короткое время, добавил бывший советский лидер, люди увидели, что «что-то стало меняться в лучшую сторону».
Горбачев также подчеркнул, что готов поддержать действующего президента, даже не одобряя некоторые из его решений, при условии, что целью власти будет «создание условий для становления сильной современной демократии».
Ранее в октябре Путин заявил, что в 1990-е годы Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории. По его словам, тогда страна абсолютно реально могла погрузиться в масштабную гражданскую войну, утратить единство и суверенитет, а также оказаться на периферии мировой экономики. При этом в октябре прошлого года российский лидер отмечал, что в середине 1990-х — начале 2000-х годов в России шла гражданская война с использованием авиации и тяжелой техники.
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Комментарии4 
Теги:
Политика , Видео , Григорий Березкин , Михаил Горбачев , Владимир Путин , РБК
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