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Болгария высылает российского дипломата
Деловая газета «Взгляд»
1 час назад
Фото:
Деловая газета "Взгляд"
Комментарии
Болгария
приняла решение выслать российского дипломата после расследования о шпионаже.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
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Теги:
Политика
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Болгария
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