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Болгария высылает российского дипломата 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Болгария высылает российского дипломата
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Болгария приняла решение выслать российского дипломата после расследования о шпионаже.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
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Теги:
Политика , Болгария
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