Путин увеличил штат прокуратуры

Президент России Владимир Путин увеличил численность сотрудников органов прокуратуры России на 249 человек — до 51,263 тыс., следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. При этом с 15 октября этого года штат прокуратуры должен быть увеличен на 127 человек — до 51,141 тыс.

«Установить общую штатную численность органов прокуратуры Российской Федерации: с 15 октября 2019 года — в количестве 51141 единицы… с 1 декабря 2019 года — в количестве 51263 единиц», — следует из документа.

Согласно указу, штатная численность органов военной прокуратуры с 1 декабря будет увеличена на восемь человек — до 3,110 тыс. Путин также поручил правительству выделить средства Генпрокуратуре на реализацию указа.