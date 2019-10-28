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Путин увеличил штат прокуратуры 

Rambler News Service + ещё 6 1 час назад
Путин увеличил штат прокуратуры
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин увеличил численность сотрудников органов прокуратуры России на 249 человек — до 51,263 тыс., следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. При этом с 15 октября этого года штат прокуратуры должен быть увеличен на 127 человек — до 51,141 тыс.
«Установить общую штатную численность органов прокуратуры Российской Федерации: с 15 октября 2019 года — в количестве 51141 единицы… с 1 декабря 2019 года — в количестве 51263 единиц», — следует из документа.
Согласно указу, штатная численность органов военной прокуратуры с 1 декабря будет увеличена на восемь человек — до 3,110 тыс. Путин также поручил правительству выделить средства Генпрокуратуре на реализацию указа.
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Теги:
Политика , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ
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