В России появилась Федеральная пробирная палата

Путин подписал указ об образовании Федеральной пробирной палаты

России указом президента создана Федеральная пробирная палата, она получает функции по госконтролю за производством, использованием и оборотом драгоценных металлов и камней. Документ размещён на портале правовой информации.

При этом в функции Палаты не будет входить контроль при ввозе драгоценных камней в Россию из стран, не входящих в ЕАЭС , и при вывозе их в такие страны.

Новая структура находится в ведении Минфина . Согласно указу, казённое федеральное учреждение «Российская государственная пробирная палата при Минфине РФ» будет ликвидировано в течение 6 месяцев.

Правительству поручено утвердить положение о Федеральной пробирной палате, обеспечить внесение в законодательство изменений, связанных с реализацией указа.