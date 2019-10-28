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Путин подписал указ об образовании Федеральной пробирной палаты 

Парламентская газета + ещё 3 1 час назад
В России появилась Федеральная пробирная палата
Фото: РИА Новости
В России указом президента создана Федеральная пробирная палата, она получает функции по госконтролю за производством, использованием и оборотом драгоценных металлов и камней. Документ размещён на портале правовой информации.
При этом в функции Палаты не будет входить контроль при ввозе драгоценных камней в Россию из стран, не входящих в ЕАЭС, и при вывозе их в такие страны.
Новая структура находится в ведении Минфина. Согласно указу, казённое федеральное учреждение «Российская государственная пробирная палата при Минфине РФ» будет ликвидировано в течение 6 месяцев.
Правительству поручено утвердить положение о Федеральной пробирной палате, обеспечить внесение в законодательство изменений, связанных с реализацией указа.
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Теги:
Политика , Минфин , ЕАЭС
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