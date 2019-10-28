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США отказались считать Россию союзником 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 28 октября 2019
США отказались считать Россию союзником
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Американская администрация не считает Россию союзником, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью NBC.
«Россия не является союзником Соединенных Штатов. Временами наши интересы пересекаются с интересами России. Прошлой ночью (в ходе операции по ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади — прим. ВЗГЛЯД) они пересеклись», — приводит его слова ТАСС.
«Когда наши с Россией интересы пересекаются, нет причин не работать с ними», — подчеркнул О'Брайен.
Вместе с тем, считает он, «Россия представляет серьезную угрозу для США».
В воскресенье Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Американский лидер выразил благодарность России и другим странам за помощь американцам.
Россия усомнилась в реальности самой операции в отношении главаря ИГ и ее успехе, а также потребовала от США доказательств ликвидации аль-Багдади.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после смерти главаря ИГ.
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Теги:
Политика , Армия , Ближний Восток , В мире , США , Безопасность , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , Исламское государство , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , телеканал NBC
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