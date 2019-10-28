США отказались считать Россию союзником

«Россия не является союзником Соединенных Штатов. Временами наши интересы пересекаются с интересами России. Прошлой ночью (в ходе операции по ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади — прим. ВЗГЛЯД) они пересеклись», — приводит его слова ТАСС.

«Когда наши с Россией интересы пересекаются, нет причин не работать с ними», — подчеркнул О'Брайен.

Вместе с тем, считает он, «Россия представляет серьезную угрозу для США».

В воскресенье Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Американский лидер выразил благодарность России и другим странам за помощь американцам.

Россия усомнилась в реальности самой операции в отношении главаря ИГ и ее успехе, а также потребовала от США доказательств ликвидации аль-Багдади.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после смерти главаря ИГ.