«Махновщина»: Поклонская указала Зеленскому на врагов Украины

Российский парламентарий Наталья Поклонская считает, что главным «противником» Украины являются неуправляемые военные группировки, которые не исполняют приказы президента страны Владимира Зеленского . Вместе с тем она отметила, что сам глава государства в этом убедился, лично пообщавшись с ними накануне.

Руководство Украины начинает понимать, что в Донбассе Киеву противостоят неуправляемые группировки, уверена российский депутат Наталья Поклонская.

«Хорошо, что <…> [президент Украины Владимир] Зеленский теперь убедился в неуправляемости своих военных группировок и увидел противника в лицо. Кажется, это не совсем Россия», — написала она во «Вконтакте» после того, как украинский лидер посетил поселок Золотое, откуда ранее должно было начаться разведение войск. Во время визита у Зеленского завязался спор с представителем радикалов о том, чтобы они не мешали отводу сил и «убрали оружие».

Поклонская написала, что ей «даже в страшном сне» не может присниться, как российские вооруженные подразделения разговаривали бы в подобном тоне с президентом страны Владимиром Путиным

«Возможно, я что-то не понимаю, и это не махновщина, а результаты успешно реализованной предыдущим руководством Украины «евроинтеграции» или передовые «достижения демократии» и Евромайдана?» — говорится в посте парламентария.

В комментарии РИА «Новости» она отметила, что Зеленскому необходимо сказать своему народу правду, что «настоящими врагами Украины и ее светлого будущего являются националистические батальоны».

Ранее командир полка «Азов» (ультраправая группировка, на многих членов которой в России заведены уголовные дела) Андрей Билецкий заявил, что глава государства «сдает огромную территорию», пытаясь провести разведение сил у линии соприкосновения. Об этом он сказал в своем видеообращение, которое записал после посещения Зеленским Донбасса.

«Если вы решите исполнять эти угрозы — выбросить отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не получится, там будет десять тысяч», — предупредил радикал.

Вместе с тем он заявил, что националисты не намерены отступать — они останутся в Золотом, так как «имеют право на собственное мнение», заработанное кровью.

Накануне президент Украины отправился в пилотный район разведения сил на юго-востоке страны. Там он побеседовал с радикалами.

«Люди хотят отвода. И вот вы говорите, чтоб не было серьезных ошибок, потерь, но мне кажется, что мы все должны делать так, чтоб закончить войну. Тут военные — они главные, при всем уважении к вам, тут есть командиры, и они там на передовой», — обратил внимание Зеленский, добавив, что необходимо «вернуть территории и не допустить убийств» в дальнейшем.

Сначала их беседа проходила в дружеской обстановке: военные пригласили главу государства к костру. Однако после того, как разговор зашел об акциях протеста, которые прокатились по Украине, тон диалога повысился.

«Ты со мной хочешь формализировать отношения? Ты о чем сейчас, какая капитуляция?» — резко отреагировал Зеленский на предложение закрепить на бумаге требования националистов. Радикалы, в частности, хотят, чтобы Украина вышла из Минских договоренностей и отказалась от «формулы Штайнмайера».

Владимир Зеленский напомнил, что он является 42-летним главой государства и что он «не лох какой-то». «Я к тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», — парировал президент Украины, а затем ушел в сопровождении советников.

Как ранее прокомментировал этот инцидент сам Зеленский, «некоторые разговоры получились эмоциональными». О радикалах, поселившихся на окраине Золотого, лидер страны узнал от самих жителей населенного пункта и «решил пообщаться с ними сам», пояснил он в Facebook.

Между тем в России считают, что киевские власти еще не готовы к отводу войск в Донбассе. «Пока Зеленский уговаривает „добробатов“ покинуть позиции, момент для встречи „Четверки“ сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО», — выразил свое мнение сенатор Алексей Пушков в Twitter.

Дело в том, что основными условиями проведения встречи в «нормандском формате», то есть при участии глав Франции, Украины, России и Германии, является выполнение пунктов «формулы Штайнмайера», в частности разведение сил на линии соприкосновения.

Документ, подписанный членами контактной группы в начале октября, предполагает, что самопровозглашенные республики получат особый статус. Однако это произойдет постепенно. Первый этап — обозначение особого статуса на временной основе в день проведения выборов. Этот процесс должен пройти согласно украинским законам, а значит при обеспечении безопасности. Для этого необходимо развести силы. Стороны пытались это сделать, однако у них ничего не получилось.