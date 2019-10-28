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Россия отреагировала на угрозы «Азова» Зеленскому 

Lenta.ru 42 минуты назад
«Причастны»: РФ вынесла вердикт после угроз «Азова»
Фото: ТАСС
Стремление украинских националистов сорвать разведение войск в Донбассе доказывает, что они причастны к блокированию выполнения Минских договоренностей. Об этом в Facebook заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По ее словам, с 2014 года страны-члены НАТО и ЕС обвиняли Россию в недостаточности усилий по реализации Минских соглашений. В то же время Москва неоднократно утверждала, что их срывают «националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Киеве».
Однако после угроз батальона «Азова» президенту Украины Владимиру Зеленскому «весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договорённостей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил».
Речь идет об угрозах батальона ввести в поселок Золотое десятки тысяч бойцов, если власти оттеснят «ветеранов» боевых действий на юго-востоке страны с занимаемых позиций и начнут разведение сил. Кроме того, военные заявили, что украинский лидер принуждает их к капитуляции.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что Киев начинает осознавать, что в Донбассе ему противостоит не Россия, а ультраправые группировки. Сенатор Алексей Пушков добавил, что ситуация свидетельствует о двоевластии в стране.
В субботу, 26 октября, президент Украины неожиданно прибыл в поселок Золотое, где хотел поговорить с военнослужащими на тему отвода сил и средств, которое ранее согласовали представители контактной группы на переговорах в Минске. Главу государства встретили гостеприимно, но разговор так и не состоялся.
На многих лидеров и участников батальона «Азов» в России заведены уголовные дела.
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Теги:
Политика , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Мария Захарова , Наталья Поклонская , МИД , ЕС , Госдума , НАТО , Киев , Москва
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