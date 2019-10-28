«Причастны»: РФ вынесла вердикт после угроз «Азова»

Россия отреагировала на угрозы «Азова» Зеленскому

Мария Захарова. Стремление украинских националистов сорвать разведение войск в Донбассе доказывает, что они причастны к блокированию выполнения Минских договоренностей. Об этом в Facebook заявила официальный представитель министерства иностранных дел России

По ее словам, с 2014 года страны-члены НАТО ЕС обвиняли Россию в недостаточности усилий по реализации Минских соглашений. В то же время Москва неоднократно утверждала, что их срывают «националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Киеве ».

Однако после угроз батальона «Азова» президенту Украины Владимиру Зеленскому «весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договорённостей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил».

Речь идет об угрозах батальона ввести в поселок Золотое десятки тысяч бойцов, если власти оттеснят «ветеранов» боевых действий на юго-востоке страны с занимаемых позиций и начнут разведение сил. Кроме того, военные заявили, что украинский лидер принуждает их к капитуляции.

В субботу, 26 октября, президент Украины неожиданно прибыл в поселок Золотое, где хотел поговорить с военнослужащими на тему отвода сил и средств, которое ранее согласовали представители контактной группы на переговорах в Минске. Главу государства встретили гостеприимно, но разговор так и не состоялся.

На многих лидеров и участников батальона «Азов» в России заведены уголовные дела.