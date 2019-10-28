«Причастны»: РФ вынесла вердикт после угроз «Азова» 

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала заявление украинских националистов, которые в случае «оттеснения ветеранов» в районе села Золотое грозятся ввести в Донбасс до 10 тысяч бойцов. По словам дипломата, поведение радикалов ярко демонстрирует, «кто всё это время блокировал выполнение минских договоренностей».
В своём посте Захарова привела опубликованные в украинских СМИ слова лидера партии «Национальный корпус» и основателя батальона «Азов» Андрея Билецкого. Он отметил, что националисты «не допустят капитуляции» в Донбассе, и подчеркнул, что в случае, если украинские власти оттеснят «ветеранов» с занимаемых позиций в районе села Золотое, как того требуют Минские договоренности, в регион прибудет 10 тысяч бойцов.
«Вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча, а если и с тысячей не выйдет, там будет десять тысяч», — цитирует Захарова слова Билецкого.
Представитель МИД РФ подчеркнула, что на протяжении четырёх лет главы стран НАТО и ЕС винили Россию в «недостаточности усилий по реализации Минских соглашений». При этом, по ее словам, российские дипломаты всегда подчеркивали, что выполнение договоренностей срывают «националистически ориентированные элементы».
«Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал всё это время выполнение Минских договорённостей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил», — написала Захарова (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Ранее, как сообщал «Рамблер», ситуация на Донбассе обострилась: украинские военные заняли позиции, которые должны были покинуть. Речь шла о населенных пунктах Золотое и Петровское в Донбассе, где должен был стартовать процесс разведения сторон. График мероприятий был согласован участниками контактной группы. Согласно ему, из Золотого должны были быть выведены украинские войска. Между тем стало известно о занятии бойцами полка «Азов» позиций вблизи этого населенного пункта. Командование полка объяснило свои действия «приглашением местных жителей», которые якобы испугались оказаться в серой зоне после отступления украинцев. В ответ ополченцы обвинили президента Украины Владимира Зеленского в невыполнении своих обязательств.