В Кремле рассказали о вкладе США в борьбу с терроризмом

Песков ответил на вопрос о вкладе Трампа в борьбу с терроризмом

«Если действительно эта информация подтверждается о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента Соединенных Штатов Америки в борьбу с международным терроризмом», — цитирует его ТАСС.

Песков также отметил, что «сама по себе новость (о ликвидации главаря ИГ. — RNS) не может вызвать негативной реакции российских властей».

Ранее Трамп объявил, что один из «лидеров» террористической группировки Абу Бакре аль-Багдади был ликвидирован во время ночного рейда, возглавляемого вооруженными силами США в Сирии. По словам американского лидера, «головорез, который так упорно пытался запугать других, провел свои последние минуты в полном страхе, панике и ужасе, боясь, что американские силы обрушатся на него». 28 октября телеканал Al Sumariya сообщил о доставке останков террориста на иракскую военную базу Айн эль-Асад.