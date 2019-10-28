Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков ответил на вопрос о вкладе Трампа в борьбу с терроризмом 

Rambler News Service + ещё 10 28 октября 2019
В Кремле рассказали о вкладе США в борьбу с терроризмом
Фото: РИА Новости
В случае реального уничтожения лидера запрещенной в России группировки ИГ аль-Багдади, в Кремле считают, что можно говорить о серьезном вкладе президента США Дональда Трампа в борьбу с терроризмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если действительно эта информация подтверждается о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента Соединенных Штатов Америки в борьбу с международным терроризмом», — цитирует его ТАСС.
Песков также отметил, что «сама по себе новость (о ликвидации главаря ИГ. — RNS) не может вызвать негативной реакции российских властей».
Ранее Трамп объявил, что один из «лидеров» террористической группировки Абу Бакре аль-Багдади был ликвидирован во время ночного рейда, возглавляемого вооруженными силами США в Сирии. По словам американского лидера, «головорез, который так упорно пытался запугать других, провел свои последние минуты в полном страхе, панике и ужасе, боясь, что американские силы обрушатся на него». 28 октября телеканал Al Sumariya сообщил о доставке останков террориста на иракскую военную базу Айн эль-Асад.
В Минобороны РФ 27 октября заявили об отсутствии каких-либо авиаударов с воздуха со стороны США или международной коалиции в Идлибе за последние дни. В ведомстве также отметили, что никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе «очередная» смерть аль-Багдади не окажет.
Видео дня. Подсыпают наркотики и учат разглядывать себя голым
Rambler News Service: последние новости
В Кремле рассказали о проверке представляемой президенту статистики В Кремле рассказали о проверке представляемой президенту статистики Вакарчук назвал ошибкой Зеленского разведение сил в Донбассе Вакарчук назвал ошибкой Зеленского разведение сил в Донбассе Путин открыл памятник Примакову в Москве Путин открыл памятник Примакову в Москве
Комментарии 
Теги:
Политика , Армия , Ближний Восток , В мире , Конфликты , США , Война в Сирии , Дмитрий Песков , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Министерство обороны , Исламское государство , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ситуацию с разведением войск в Донбассе объяснили
Ситуацию с разведением войск в Донбассе объяснили
Найдены сокровища «Исламского государства»
Найдены сокровища «Исламского государства»1
«Как мог защищался»: под Иркутстком избили депутата
«Как мог защищался»: под Иркутстком избили депутата18
ЕС окончательно одобрил третью отсрочку по Brexit
ЕС окончательно одобрил третью отсрочку по Brexit
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных36
Видео
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
03:11
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
В мире
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
01:01
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
Армия Войска
«Как мог защищался»: под Иркутстком избили депутата
07:15
«Как мог защищался»: под Иркутстком избили депутата
Происшествия
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
03:34
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Шоу-бизнес
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
01:13
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
Происшествия Другое
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
00:05
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
Общество
Москвичам пообещали резкое потепление
02:14
Москвичам пообещали резкое потепление
Погода Общество
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
01:08
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
В мире Армия
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
00:33
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
Украина В мире
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
04:43
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение