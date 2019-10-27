Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Реакция Путина на выложенные Эрдоганом карты попала на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Президент России Владимир Путин посоветовал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану закрыть от телекамер карты, которые тот принес на переговоры по Сирии, состоявшиеся в Сочи. Видео опубликовано в Telegram-канале «Пул №3».
Эрдоган в ответ на совет Путина заявил, что хочет, чтобы карты были видны. «Пусть видят, сколько мы работаем», — объяснил турецкий лидер.
Переговоры Путина и Эрдогана по Сирии прошли в Сочи 22 октября. Перед началом встречи президент России назвал ситуацию в Сирии очень острой. Он также выразил надежду на то, что достигнутый уровень российско-турецких отношений сыграет свою роль в урегулировании спорных вопросов.
Последние новости
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой В Турции раскрыли детали уничтожения аль-Багдади В Турции раскрыли детали уничтожения аль-Багдади Власти оценили план захвата Калининградской области Польшей и США Власти оценили план захвата Калининградской области Польшей и США 
Теги:
Политика , Ближний Восток , Видео , В мире , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Сирия , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сделал срочное объявление
Трамп сделал срочное объявление180
Инцидент в Донбассе: Сенцову стыдно за Зеленского
Инцидент в Донбассе: Сенцову стыдно за Зеленского135
Националисты пригрозили Зеленскому десятками тысяч бойцов
Националисты пригрозили Зеленскому десятками тысяч бойцов763
Полюс движется к Сибири: Земле посулили неприятности
Полюс движется к Сибири: Земле посулили неприятности22
Раскрыт мотив планировавшего расстрел в колледже
Раскрыт мотив планировавшего расстрел в колледже21
Видео
Трамп сделал срочное объявление
01:17
Трамп сделал срочное объявление
В мире США
Видео с реакцией Путина на выложенные Эрдоганом карты
00:09
Видео с реакцией Путина на выложенные Эрдоганом карты
Политика Ближний Восток
Минобороны выступило с жестким заявлением
01:36
Минобороны выступило с жестким заявлением
Армия
«Опыт развала»: Захарова ответила военным Украины
01:34
«Опыт развала»: Захарова ответила военным Украины
Политика Статьи
Злой разум. Действие Google грозит глобальной катастрофой
05:02
Злой разум. Действие Google грозит глобальной катастрофой
Наука и техника Статьи
Названы возможные преемники главаря ИГ
00:59
Названы возможные преемники главаря ИГ
В мире
Инцидент в Донбассе: Сенцову стыдно за Зеленского
01:25
Инцидент в Донбассе: Сенцову стыдно за Зеленского
В мире Конфликты
Националисты пригрозили Зеленскому десятками тысяч бойцов
01:25
Националисты пригрозили Зеленскому десятками тысяч бойцов
В мире Украина
В РФ отреагировали на планы захвата Калининграда
01:20
В РФ отреагировали на планы захвата Калининграда
Политика Армия
Сокамерник обварившегося кипятком дал показания
01:40
Сокамерник обварившегося кипятком дал показания
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение