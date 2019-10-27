Видео с реакцией Путина на выложенные Эрдоганом карты

Реакция Путина на выложенные Эрдоганом карты попала на видео

Эрдоган в ответ на совет Путина заявил, что хочет, чтобы карты были видны. «Пусть видят, сколько мы работаем», — объяснил турецкий лидер.

Переговоры Путина и Эрдогана по Сирии прошли в Сочи 22 октября. Перед началом встречи президент России назвал ситуацию в Сирии очень острой. Он также выразил надежду на то, что достигнутый уровень российско-турецких отношений сыграет свою роль в урегулировании спорных вопросов.