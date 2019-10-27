Видео с реакцией Путина на выложенные Эрдоганом карты

«Пусть видят»: Эрдоган не согласился с предложением Путина

В интернете появилось видео, где президенты России и Турции спорят о том, следует ли спрятать географическую карту Сирии от журналистов. Ролик выложили в Telegram.

На кадрах видно, что Путин советует Эрдогану закрыть карту от телекамер. Однако турецкий лидер воспротивился.

«Я хочу, чтобы видели. Пусть видят, сколько мы работаем», — сказал Эрдоган с улыбкой.

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи. Встреча была посвящена ситуации в Сирии.

Эрдоган принес на переговоры красную папку с документами и географической картой.