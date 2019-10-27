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Поклонская сравнила западные страны с Россией 90-х 

Вести.Ru + ещё 8 1 час назад
Поклонская сравнила западные страны с Россией 90-х
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская высказала сожаление, что внешняя политика европейских стран несвободна и зависит от согласования с "советником". Как написала в воскресенье Поклонская в своем Telegram, в этом отношении западные страны похожи на Россию 90-х годов.
"Эта история закончилась печально. Современная цивилизация ещё не знала случаев построения мира без консенсуса", — отметила Поклонская.
В качестве примера депутат привела желание Италии, Германии и Австрии отменить антироссийские санкции, но желание США вести политические и экономические войны не позволяет им это сделать.
"Куда подевался суверенитет, который мы помогли им вернуть в ходе Второй мировой войны?", — задалась вопросом Поклонская.
Впрочем, пишет депутат, надежда на возвращение суверенной политики указанных стран сохраняется, ведь у некоторых западных политиков еще есть здравый смысл. Смелость, подытожила Поклонская, поможет лидерам Запада покинуть клуб "#ВалиВсеНаРоссию".
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Теги:
Политика , Наталья Поклонская
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