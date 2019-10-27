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Украинская журналистка возмутилась разговором Зеленского с националистами 

Rambler News Service + ещё 11 3 часа назад
Украинская журналистка возмутилась разговором Зеленского с националистами
Фото: Украина.ру
Украинская журналистка Янина Соколова записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, желая выразить свое недовольство произошедшим накануне разговором президента страны с националистами в Донбассе. Видео опубликовано на YouTube-канале журналистки.
По ее словам, «очень удивительно и сюрреалистично» было стать свидетелем манеры общения демократически избранного главы республики с националистами, включавшую в себя «тыканье» и хамство.
Соколова заключила, что «ей стало стыдно» за президента Украины. Накануне Зеленский [приехал] (https://rns.online/society/Zelenskii-priehal-k-natsionalistam-v-Donbasse-2019-10-26/) в район разведения сил у поселка Золотое в Донбассе для разговора с националистами, выступающими против вывода вооруженных сил Украины. В ходе встречи возникла перепалка, а Зеленский заявил, что является президентом страны и ему не могут быть предъявлены «ультиматумы» с их стороны.
Позднее штаб «Операции объединенных сил» [заявил] (https://rns.online/society/VSU-posporivshie-s-Zelenskim-radikali-nahodyatsya-v-Donbasse-nelegalno-2019-10-27/), что националисты, с которыми спорил Зеленский, нелегально находятся в районе проведения «операции Объединенных Сил» с оружием в руках.
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Теги:
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Янина Соколова
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