Украинская журналистка возмутилась разговором Зеленского с националистами

Украинская журналистка Янина Соколова записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому , желая выразить свое недовольство произошедшим накануне разговором президента страны с националистами в Донбассе. Видео опубликовано на YouTube-канале журналистки.

По ее словам, «очень удивительно и сюрреалистично» было стать свидетелем манеры общения демократически избранного главы республики с националистами, включавшую в себя «тыканье» и хамство.

Соколова заключила, что «ей стало стыдно» за президента Украины. Накануне Зеленский [приехал] (https://rns.online/society/Zelenskii-priehal-k-natsionalistam-v-Donbasse-2019-10-26/) в район разведения сил у поселка Золотое в Донбассе для разговора с националистами, выступающими против вывода вооруженных сил Украины. В ходе встречи возникла перепалка, а Зеленский заявил, что является президентом страны и ему не могут быть предъявлены «ультиматумы» с их стороны.

Позднее штаб «Операции объединенных сил» [заявил] (https://rns.online/society/VSU-posporivshie-s-Zelenskim-radikali-nahodyatsya-v-Donbasse-nelegalno-2019-10-27/), что националисты, с которыми спорил Зеленский, нелегально находятся в районе проведения «операции Объединенных Сил» с оружием в руках.