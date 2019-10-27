В РФ отреагировали на планы захвата Калининграда

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Калининградский губернатор прокомментировал сценарий захвата региона войсками НАТО 

Говорит Москва 30 минут назад
Антон Алиханов назвал фантастикой прогноз о том, что Россия может напасть на Эстонию и Литву, при этом потеряв Калининградскую область.
В США написали сценарий захвата Калининграда НАТО
«Я устал комментировать американские глупости. У них есть знаменитая премия НЕбьюла за фантастическую литературу. Мне кажется, что это как из области фантастики, причём бульварной», — сказал чиновник в интервью РБК.
Ранее сегодня американская неправительственная организация The Jamestown Foundation опубликовала доклад под называнием «Как защитить государства Балтики». Автор исследования, старший научный сотрудник фонда Ричард Хукер пишет, что Североатлантическому альянсу следует рассмотреть перспективу захвата Калининградской области в случае вооружённого столкновения.
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Теги:
Политика , Армия , Видео , Ричард Хукер , Антон Алиханов , НАТО , Калининградская Область , Литва , Эстония
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