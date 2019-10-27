«Большой опыт в самоуничтожении»: Захарова об Украине

Захарова назвала «самоуничтожением» отношения России и Украины

Она заявила, что у Украины есть большой опыт в "самоуничтожении".

Захарова также отметила, что за 30 лет власти развалили страну, которую представитель МИД назвала "благополучным краем", а также подчеркнула, что украинское правительство "загнало людей с оружием в леса" и перессорило всех со всеми.