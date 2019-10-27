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Захарова назвала «самоуничтожением» отношения России и Украины 

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«Большой опыт в самоуничтожении»: Захарова об Украине
Фото: ТАСС
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка об "опыте пятилетней войны с Россией". Об этом она написала в Facebook.
Она заявила, что у Украины есть большой опыт в "самоуничтожении".
Захарова также отметила, что за 30 лет власти развалили страну, которую представитель МИД назвала "благополучным краем", а также подчеркнула, что украинское правительство "загнало людей с оружием в леса" и перессорило всех со всеми.
Загороднюк ранее сказал, что опыт Украины может быть интересен НАТО и добавил, что борьба с "российской агрессией" является ключевой составляющей стабильности в Европе.
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Теги:
Политика , Мария Захарова , МИД , Правительство Украины , НАТО
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