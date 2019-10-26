Россия отреагировала на осквернение памятника в Риге

Посольство России в Латвии осудило осквернение памятника воинам — освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
«Расцениваем это деяние как недопустимое и исключительно кощунственное, поскольку память советских солдат, отдавших жизни в борьбе с гитлеровцами, священна», — говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.
В посольстве подчеркнули, что «такой вандализм — прямое следствие попыток переписать историю Второй мировой войны и представить героев, спасших Латвию от фашистского ига, в качестве „оккупантов“.
В дипмиссии призвали Латвию „в кратчайшие сроки найти и наказать виновных, а также обеспечить адекватную защиту мемориала от вандалов“.
Ранее в Пардаугаве в Риге вандалы осквернили памятник воинам — освободителям города от немецко-фашистских захватчиков, а также оставили на монументе надпись „оккупанты“ на латышском языке.