Подробно рассказал: Путин сообщил Макрону о переговорах с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин подробно рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о содержании переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые прошли 22 октября в Сочи. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Так, глава французской республики положительно оценил достигнутые между странами договоренности. «По общему мнению, предусмотренные сочинским меморандумом меры являются хорошей основой для стабилизации в Заевфратье и будут содействовать урегулированию сирийского кризиса в целом», — говорится в тексте.

Подчеркивается, что решения, которые зафиксированы в согласованном меморандуме о взаимопонимании, учитывают интересы всех сторон. Кроме того, они «способствуют восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии».

Путин и Макрон в ходе телефонного разговора также выразили надежду на то, что заседание Конституционного комитета пройдет в конструктивном ключе и будет результативным. Оно пройдет 30 октября в Женеве.

Помимо этого, Владимир Путин рассказал собеседнику и о проведенном в Сочи саммите Россия — Африка. По данным пресс-службы Кремля, президент России акцентировал внимание на том, что участники переговоров показали, что готовы укреплять многоплановое сотрудничество, основанное на взаимовыгоде и взаимоуважении.

Встреча главы России с турецким коллегой прошла 22 октября. В ходе шестичасовых переговоров президентам удалось достигнуть судьбоносного решения. «В результате достаточно длительной и напряженной работы удалось выйти на решения которые, на мой взгляд, являются очень важными, если не судьбоносными, и позволят разрешить достаточно острую ситуацию», — обратил внимание Владимир Путин.

В частности, Россия и Турция подтвердили, что выступают за сохранение территориальной целостности Сирии, а также за вывод всех иностранных сил с территории республики.

По словам Эрдогана, было оговорено, что курдские формирования в Сирии, которые турки считают террористами, должны отойти от границы с Турцией за пределы 30-километровой зоны. Эта территория является так называемой «зоной безопасности», куда Эрдоган намерен поместить всех сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции. Он также подчеркнул, что Анкара вместе с Москвой будет работать над «недопущением развития сепаратистских настроений» в САР.

Что касается меморандума о взаимопонимании, заключенный между Россией и Сирией, то он является ключевым документом. В бумаге прописано, что на границу между Турцией и Сирией будет введена российская военная полиция вместе с сирийскими пограничниками.

Так, российские и турецкие военные будут наблюдать за отходом курдом. Им дали 150 часов (более 6 дней) на то, чтобы они покинули границу на севере Сирии. Вместе с тем стороны договорились, что те территории, которые Турция ранее заняла в ходе операции «Источник мира».

О начале проведения этой спецоперации турецкий президент сообщил 9 октября. При помощи нее Эрдоган намеревался освободить турецко-сирийскую границу от курдских формирований и создать там «зону безопасности». Эту территорию, уверен он, можно обустроить так, чтобы разместить там несколько миллионов сирийских беженцев, которых Турция «не может бесконечно содержать».

Вместе с тем турецкие власти хотели при помощи «Источника мира» обезопасить свою границу от террористов.

При этом действия Эрдогана были осуждены рядом европейских стран. Кроме того, против выступили и американские власти, которые ранее собирались содействовать Турции в проведении этой военной операции. Против решения Турции выступила и Сирия. Власти этого государства неоднократно говорили об оккупационной политике соседней страны.

Стоит отметить, что соглашение Путина и Эрдогана, заключенное 22 октября, пришло на смену договору Анкары и Вашингтона. Согласно турецко-американским договоренностям у курдов было 120 часов на то, чтобы выйти из зоны «Источника мира». Время у курдов заканчивалось 22 октября в 22.00. по сообщениям СМИ, сирийские курды успели выполнить свои обязательства.