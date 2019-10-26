Пушков разъяснил значение спора Зеленского в Донбассе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского с украинскими националистами в Донбассе, указав на неготовность Киева к разведению войск.
«Пока [президент Украины Владимир] Зеленский уговаривает «добробатов» покинуть позиции, момент для встречи «четверки» сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО» — написал Пушков в своем Twitter.
По мнению сенатора, это демонстрирует «нулевую готовность» Киева к переговорам.
« [Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко] Бойко прав, говоря, что Киев не готов к разведению войск», — отметил Пушков.