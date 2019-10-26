Подрыв суверенитета Сирии: Москва обратилась к США

Москва призвала США воздержаться от подрыва суверенитета Сирии

«С российской стороны акцентировалась необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих суверенитет и территориальную целостность этой страны [Сирии]», — указано в сообщении.

Также отмечается, что дипломаты в ходе беседы обсудили ряд вопросов российско-американских отношений.

Ранее в субботу стало известно о том, что войска США вернулись в сирийскую провинцию Хасеке из Ирака. РИА Новости со ссылкой на гостелевидение Сирии уточняло, что колонна движется под прикрытием вертолетов.

О планах перебросить в Западный Ирак около тысячи солдат из Сирии заявлял министр обороны Марк Эспер . По его словам, переброска осуществляется самолетами по воздуху и конвоями по земле. Предполагалось, что процесс передислокации займет несколько недель.