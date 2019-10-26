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Москва призвала США воздержаться от подрыва суверенитета Сирии 

Lenta.ru + ещё 1 28 минут назад
Подрыв суверенитета Сирии: Москва обратилась к США
Фото: Staff Sgt. Andrew Goedl, Globallookpress
Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео обсудил обстановку в Сирии. Об этом сообщили в субботу, 26 октября, в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства, передает «Интерфакс».
«С российской стороны акцентировалась необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих суверенитет и территориальную целостность этой страны [Сирии]», — указано в сообщении.
Также отмечается, что дипломаты в ходе беседы обсудили ряд вопросов российско-американских отношений.
Ранее в субботу стало известно о том, что войска США вернулись в сирийскую провинцию Хасеке из Ирака. РИА Новости со ссылкой на гостелевидение Сирии уточняло, что колонна движется под прикрытием вертолетов.
О планах перебросить в Западный Ирак около тысячи солдат из Сирии заявлял министр обороны Марк Эспер. По его словам, переброска осуществляется самолетами по воздуху и конвоями по земле. Предполагалось, что процесс передислокации займет несколько недель.
Власти США приняли решение вывести войска из Сирии после того, как Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» против Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Американская сторона не стала поддерживать турецкую кампанию.
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Теги:
Политика , Армия , В мире , США , Марк Эспер , Сергей Лавров , МИД , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , РИА Новости , Интерфакс , Москва , Сирия
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