Захарова: Система США работала на слом Бутиной

«Вся американская система работала на то, чтобы человек сломался», — подчеркнула Захарова.

Бутину арестовали в США в июле 2018 года. Девушку обвинили в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом.