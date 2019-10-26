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Захарова: Система США работала на слом Бутиной 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Захарова: Система США работала на слом Бутиной
Фото: РИА Новости
Официaльный предстaвитель российского Министерствa инострaнных дел Мaрия Зaхaровa зaявилa, что россиянку Мaрию Бутину во время ее нaхождения в тюрьме Соединенных Штaтов Америки пытaлaсь сломaть вся aмерикaнскaя системa.
«Вся американская система работала на то, чтобы человек сломался», — подчеркнула Захарова.
Бутину арестовали в США в июле 2018 года. Девушку обвинили в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом.
Ранее отец россиянки Валерий Бутин поделился с НСН первыми эмоциями после встречи с Марией.
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Теги:
Политика , Мария Бутина , Мария Захарова , Валерий Бутин , МИД , США
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