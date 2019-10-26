Аксёнов: мне нечего обсуждать с Зеленским 

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил об отсутствии тем для разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Нам обсуждать нечего. Если они хотят признать Крым российским, пожалуйста, по этому поводу встретиться можно, — цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК руководителя региона.
По его словам, вопрос о принадлежности полуострова решён окончательно.
Ранее News.ru писал, что Украина готова вести переговоры по восстановлению суверенитета над Крымом и Севастополем в любом формате. Об этом заявила пресс-секретарь МИДа страны Екатерина Зеленко. Также она сообщила, что власти заинтересованы в переговорах в «нормандском формате», направленных на восстановление суверенитета Украины над частями Донецкой и Луганской областей.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.