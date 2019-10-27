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В России рассказали о неготовности Киева к разведению войск в Донбассе 

Lenta.ru + ещё 7 44 минуты назад
В России рассказали о неготовности Киева к разведению войск в Донбассе
Фото: Lenta.ru
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что в Киеве не готовы к разведению войск в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Пушков назвал готовность Киева к разведению сил нулевой. Сенатор также прокомментировал разговор президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами и отметил, что из-за этого встреча стран «нормандской четверки» «сдвигается в неясное будущее». Он отметил, что проведение саммита зависит от исхода спора Зеленского с ветеранами АТО (антитеррористическая операция, так украинские власти называли силовые действия против республик Донбасса — прим. «Ленты.ру»).
Ранее Зеленский устроил скандал, когда приехал в поселок Золотое в Донбассе уговаривать украинских добровольцев развести войска. Военнослужащий спросил у президента, планирует ли он встречаться с противниками «формулы Штайнмайера». Зеленский возмутился вопросом и добавил, что пришел сказать убрать оружие.
Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. ДНР и ЛНР несколько раз подавали сигнал о готовности, но Киев не отвечал.
Лидер добровольческого батальона «Азов» в составе Национальной гвардии Украины Андрей Билецкий выступил против разведения войск. Он заявил, что его бойцы заняли оборонительные позиции в поселке Золотое и не собираются их покидать.
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Теги:
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Андрей Билецкий , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , МИД , Совет Федерации , Lenta.ru , Киев
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