В России рассказали о неготовности Киева к разведению войск в Донбассе

Пушков назвал готовность Киева к разведению сил нулевой. Сенатор также прокомментировал разговор президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами и отметил, что из-за этого встреча стран «нормандской четверки» «сдвигается в неясное будущее». Он отметил, что проведение саммита зависит от исхода спора Зеленского с ветеранами АТО (антитеррористическая операция, так украинские власти называли силовые действия против республик Донбасса — прим. «Ленты.ру»).

Ранее Зеленский устроил скандал, когда приехал в поселок Золотое в Донбассе уговаривать украинских добровольцев развести войска. Военнослужащий спросил у президента, планирует ли он встречаться с противниками «формулы Штайнмайера». Зеленский возмутился вопросом и добавил, что пришел сказать убрать оружие.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. ДНР и ЛНР несколько раз подавали сигнал о готовности, но Киев не отвечал.