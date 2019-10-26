Путин обсудил с Совбезом меморандум по Сирии

Путин обсудил с членами Совбеза реализацию меморандума по Сирии

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по реализации меморандума, согласованного между лидерами России и Турции, и по ситуации в Сирии», — говорится в заявлении.

В ходе встречи Путин также рассказал о содержании своих контактов на полях завершившегося в Сочи саммита Россия — Африка.

Ранее состоялись переговоры глав Генштабов ВС России и Турции.