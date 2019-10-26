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Путин обсудил с членами Совбеза реализацию меморандума по Сирии 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Путин обсудил с Совбезом меморандум по Сирии
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в рамках которого обсуждался вопрос реализации договорённостей Москвы и Анкары по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по реализации меморандума, согласованного между лидерами России и Турции, и по ситуации в Сирии», — говорится в заявлении.
В совещании, в частности, участвовали премьер-министр страны Дмитрий Медведев, а также председатели Совета Федерации и Госдумы, секретарь Совбеза и главы МВД, Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки.
В ходе встречи Путин также рассказал о содержании своих контактов на полях завершившегося в Сочи саммита Россия — Африка.
Ранее состоялись переговоры глав Генштабов ВС России и Турции.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что продолжается кропотливая и сложная работа по урегулированию обстановки на границе Турции и Сирии.
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Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ФСБ , Министерство обороны , Генштаб , Госдума , Совет Федерации , Совет безопасности РФ , МВД , Сирия
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