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В США выступили против участия России в заседаниях G8 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 48 минут назад
В США выступили против участия России в заседаниях G8
Фото: РИА Новости
В конгрессе США выступили против выделения средств на содействие участию России в заседаниях G7 или воссоздание формата G8.
Демократ Кэти Хилл внесла соответсвующий законопроект на рассмотрение. Из документа следует, что ни одно официальное лицо, включая президента США, не должно использовать должностное положение для поддержки восстановления G8, пока Москва не выполнит ряд условий, передает РИА «Новости».
Также в документе сказано, что Россия с 2014 года вмешивалась в выборы стран G7, а также распространяет дезинформацию и пытается воздействовать на членов «Большой семерки».
Подчеркивается, что президент США Дональд Трамп несмотря на все это ратует за «прекращение отстранения России от G7 без каких-либо предварительных условий».
Ранее в Белом доме заявили, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Кремль выразил готовность рассмотреть приглашение на G7.
Напомним, в августе Трамп предложил провести следующий саммит «Большой семерки», который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, в своем имении в Майами.
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Теги:
Политика , В мире , США , Дональд Трамп , РИА Новости , Москва
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