В США изучат обстоятельства возбуждения дела Бутиной

В США началось расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной

По его словам, американское ведомство решило расследовать причины после его письма. В частности, он обратился с просьбой к спецпрокурору США Джону Дарему и генинспектору минюста Майклу Хоровитцу.

"Расследование будет проводить отдел профессиональной ответственности", — рассказал Дрисколл.

Он подчеркнул, что ждет результатов этого расследования, но не знает пока никаких подробностей.

Бутину осудили в США за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". В пятницу, 25 октября, она была освобождена в рамках процесса депортации в Россию.