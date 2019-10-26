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В США началось расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной 

Газета.Ru + ещё 5 52 минуты назад
В США изучат обстоятельства возбуждения дела Бутиной
Фото: globallookpress.com
Американское министерство юстиций начало расследование обстоятельств возбуждения дела осужденной в США россиянки Марии Бутиной. Об этом ТАСС сказал ее адвокат Роберт Дрисколл.
По его словам, американское ведомство решило расследовать причины после его письма. В частности, он обратился с просьбой к спецпрокурору США Джону Дарему и генинспектору минюста Майклу Хоровитцу.
"Расследование будет проводить отдел профессиональной ответственности", — рассказал Дрисколл.
Он подчеркнул, что ждет результатов этого расследования, но не знает пока никаких подробностей.
Бутину осудили в США за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". В пятницу, 25 октября, она была освобождена в рамках процесса депортации в Россию.
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Теги:
Политика , США , Мария Бутина , Минюст РФ , ИТАР-ТАСС
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