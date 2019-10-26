Пушков призвал Украину не «уповать на США»

«В Киеве вновь ставят под вопрос «формулу Штайнмайера» — на сей раз [представитель Киева в Контактной группе Леонид] Кучма. Мол, это и абсурд, и капкан… Недавно Украина подписала формулу, затем стала ее искажать, а теперь и обличать», — отметил российский сенатор в своем Twitter.

По словам Пушкова, Кучма надеется на поддержку Украины со стороны США.

«Отныне Кучма уповает на США. Напрасно: [президенту США Дональду] Трампу не до Украины, у него выборы на уме, не Донбасс», — подчеркнул сенатор.

Накануне представитель Киева в Контактной группе раскритиковал «формулу Штайнмайера», назвав ее «сдачей Украины с потрохами».