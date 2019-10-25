Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД России предложили Украине отправить в Донбасс гумпомощь 

RT на русском 1 час назад
Захарова предложила Украине помочь Донбассу
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила властям Украины вместо ноты протеста в адрес российской стороны отправить гуманитарную помощь жителям Донбасса.
Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.
«У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу», — написала она.
Ранее Россия направила 88-й гуманитарный конвой с медикаментами и детскими продуктовыми наборами в Донбасс. Позднее украинское Министерство иностранных дел направило российской стороне ноту протеста из-за прибытия в Донбасс данного гуманитарного конвоя.
Видео дня. Сотни людей стали жертвами лесбиянки-гея
RT на русском: последние новости
МВД проведёт проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова МВД проведёт проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова Москалькова прокомментировала ситуацию с Марией Бутиной Москалькова прокомментировала ситуацию с Марией Бутиной Медведев призвал губернаторов не дистанцироваться от «Единой России» Медведев призвал губернаторов не дистанцироваться от «Единой России» 
Теги:
Политика , Мария Захарова , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Очевидец рассказал о расстреле в воинской части
Очевидец рассказал о расстреле в воинской части8
Россияне устроили массовый побег из лагеря в Сирии
Россияне устроили массовый побег из лагеря в Сирии189
Украинского эксперта выгнали из студии «Россия 1»
Украинского эксперта выгнали из студии «Россия 1»150
«В школе был весельчак»: почему срочник убил сослуживцев
«В школе был весельчак»: почему срочник убил сослуживцев
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
«Мисс Украина» ответила, чей Крым273
Видео
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
00:40
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
Армия Ближний Восток
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
03:17
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
Общество Статьи
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
05:28
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
Общество
8 трупов: солдат устроил стрельбу в части
00:30
8 трупов: солдат устроил стрельбу в части
Происшествия
Названа причина смертельной болезни в российском селе
02:34
Названа причина смертельной болезни в российском селе
Общество
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
00:47
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
Новости Москвы
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение