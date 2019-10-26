Захарова ответила на протест Украины из-за Донбасса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Киеву отравить гуманитарную помощь населению Донбасса вместо того, чтоб направлять очередную ноту протеста России.
У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу, — написала Захарова на своей странице в соцсети.
Как писал News.ru ранее, Министерство иностранных дел Украины направило официальную ноту протеста России из-за очередного гуманитарного конвоя, направленного в Донбасс. Колонна Министерства чрезвычайных ситуаций РФ доставила груз гуманитарной помощи в самопровозглашённую Донецкую народную республику в четверг, 17 октября.