Захарова ответила на протест Украины из-за Донбасса

Захарова предложила Украине отправить Донбассу гумпомощь

У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу, — написала Захарова на своей странице в соцсети.

Как писал News.ru ранее, Министерство иностранных дел Украины направило официальную ноту протеста России из-за очередного гуманитарного конвоя, направленного в Донбасс. Колонна Министерства чрезвычайных ситуаций РФ доставила груз гуманитарной помощи в самопровозглашённую Донецкую народную республику в четверг, 17 октября.