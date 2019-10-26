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Захарова предложила Украине отправить Донбассу гумпомощь 

News.ru + ещё 6 29 минут назад
Захарова ответила на протест Украины из-за Донбасса
Фото: Reuters
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Киеву отравить гуманитарную помощь населению Донбасса вместо того, чтоб направлять очередную ноту протеста России.
У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу, — написала Захарова на своей странице в соцсети.
Как писал News.ru ранее, Министерство иностранных дел Украины направило официальную ноту протеста России из-за очередного гуманитарного конвоя, направленного в Донбасс. Колонна Министерства чрезвычайных ситуаций РФ доставила груз гуманитарной помощи в самопровозглашённую Донецкую народную республику в четверг, 17 октября.
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Теги:
Политика , В мире , Украина , Мария Захарова , МИД
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