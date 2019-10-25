Назначен новый замглавы Минпромторга

Медведев назначил Дмитрия Овсянникова замглавы Минпромторга

"Назначить Овсянникова Дмитрия Владимировича заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации", — говорится в тексте распоряжения.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга, в должности заместителя министра промышленности и торговли Овсянников "будет участвовать в формировании позиции министерства по вопросам промышленного развития субъектов Российской Федерации и реализации проектов по оказанию гуманитарной поддержки предприятиям промышленности и торговли других государств".

Овсянников занимал пост губернатора Севастополя в 2016-2019 годах. В Минпромторге в 2014-2015 годах он занимал должность директора департамента региональной промышленной политики, а в 2015-2016 годах был замглавы ведомства.