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Медведев назначил Дмитрия Овсянникова замглавы Минпромторга 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Назначен новый замглавы Минпромторга
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Дмитрия Овсянникова замглавы Минпромторга России. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.
"Назначить Овсянникова Дмитрия Владимировича заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации", — говорится в тексте распоряжения.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга, в должности заместителя министра промышленности и торговли Овсянников "будет участвовать в формировании позиции министерства по вопросам промышленного развития субъектов Российской Федерации и реализации проектов по оказанию гуманитарной поддержки предприятиям промышленности и торговли других государств".
Овсянников занимал пост губернатора Севастополя в 2016-2019 годах. В Минпромторге в 2014-2015 годах он занимал должность директора департамента региональной промышленной политики, а в 2015-2016 годах был замглавы ведомства.
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Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Дмитрий Овсянников , Минпромторг
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