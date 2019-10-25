Путина попросят вернуть смертную казнь

Депутаты фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым в пятницу внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину, в котором предлагают главе государства принять меры для возвращения в стране смертной казни.
"Государственная дума просит вас, уважаемый Владимир Владимирович, принять меры по возобновлению практики назначения и применения наказания в виде смертной казни в России в соответствии с Конституцией и законодательством РФ", — говорится в проекте, размещенном в думской электронной базе данных.
По мнению коммунистов, "в условиях роста рецидивной преступности и усиления террористических угроз должны быть устранены препятствия для вынесения и исполнения приговоров, назначающих наказание в виде смертной казни".
12 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что возможность возвращения в России смертной казни в Кремле не обсуждается.
Вступив в феврале 1996 года в Совет Европы, Россия обязалась прекратить исполнение смертных приговоров и принять закон об отмене высшей меры наказания. Первые шаги по выполнению этих обязательств были сделаны в том же году: в мае президент РФ Борис Ельцин подписал указ о поэтапном сокращении применения смертной казни, а в августе был введен мораторий на исполнение смертных приговоров. Последний преступник был казнен в России 2 сентября 1996 года.