Путина попросят вернуть смертную казнь

КПРФ предложила Госдуме обратиться к Путину по вопросу о возвращении смертной казни

"Государственная дума просит вас, уважаемый Владимир Владимирович, принять меры по возобновлению практики назначения и применения наказания в виде смертной казни в России в соответствии с Конституцией и законодательством РФ", — говорится в проекте, размещенном в думской электронной базе данных.

По мнению коммунистов, "в условиях роста рецидивной преступности и усиления террористических угроз должны быть устранены препятствия для вынесения и исполнения приговоров, назначающих наказание в виде смертной казни".

12 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что возможность возвращения в России смертной казни в Кремле не обсуждается.