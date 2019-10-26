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Жириновский предложил создать магазины с просрочкой 

РИА Новости + ещё 2 35 минут назад
Жириновский предложил открыть магазины с просрочкой
Фото: РИА Новости
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил создать торговые точки, где будут реализовываться продукты с истекающим сроком годности.
Политик обратил внимание на то, что ежегодно в России уничтожаются сотни тонн просроченных продуктов. По его мнению, эти товары нужно продавать по сниженной цене.
"Условно говоря, хлеб не по 40, а по 10 рублей" — отметил Жириновский своем аккаунте в твиттере.
Председатель ЛДПР уверен, что подобная мера принесет пользу россиянам с низкими доходами.
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Теги:
Политика , Общество , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР
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