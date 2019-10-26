Жириновский предложил открыть магазины с просрочкой

Каждый год уничтожаются сотни тонн просроченных продуктов. Зачем? Надо создать магазины, где еда с истекающим сроком годности будет продаваться за копейки. Условно говоря, хлеб не по 40, а по 10 рублей. Люди с малыми доходами станут более сытыми. Надо заботиться о бедных!— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) 25 октября 2019 г.