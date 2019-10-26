Жириновский предложил открыть магазины с просрочкой

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил создать торговые точки, где будут реализовываться продукты с истекающим сроком годности.
Политик обратил внимание на то, что ежегодно в России уничтожаются сотни тонн просроченных продуктов. По его мнению, эти товары нужно продавать по сниженной цене.
"Условно говоря, хлеб не по 40, а по 10 рублей" — отметил Жириновский своем аккаунте в твиттере.
Каждый год уничтожаются сотни тонн просроченных продуктов. Зачем? Надо создать магазины, где еда с истекающим сроком годности будет продаваться за копейки. Условно говоря, хлеб не по 40, а по 10 рублей. Люди с малыми доходами станут более сытыми. Надо заботиться о бедных!— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) 25 октября 2019 г.
Председатель ЛДПР уверен, что подобная мера принесет пользу россиянам с низкими доходами.