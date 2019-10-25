Спикер гордумы Волгограда сложил полномочия

Депутаты Волгоградской городской думы в пятницу удовлетворили заявление спикера гордумы Андрея Косолапова о досрочном уходе с поста по собственному желанию, сообщается на сайте гордумы.
"На заседании Волгоградской городской думы депутаты удовлетворили заявление Косолапова о досрочном сложении полномочий депутата и председателя гордумы по собственному желанию", — сказано в сообщении.
Этим же решением депутаты назначили первого заместителя спикера гордумы Владлена Колесникова исполняющим полномочия председателя городской думы. В пресс-службе гордумы ТАСС уточнили, что избрание нового председателя думы ориентировочно состоится через месяц.
Косолапов возглавлял городскую думу Волгограда с 2014 года.