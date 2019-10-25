Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД указал на дискриминацию российских журналистов во Франции 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
В МИД заявили о дискриминации журналистов РФ во Франции
Фото: РИА Новости
Власти Франции продолжают подвергать дискриминации российских журналистов, работающих в стране, заявил директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.
По его словам, российские работники СМИ ощущают «особое, во многом дискриминационное отношение» со стороны властей, передает РИА «Новости».
«Елисейский дворец и МИД Франции практикуют регулярные отказы в аккредитации журналистам RT, видеоагентства Ruptly, входящего в телесеть RT, и Sputnik на свои мероприятия», — отметил Парамонов.
По его словам, редакцию Sputnik отключили от информационных рассылок органов госвласти. Также МИД Франции не реагирует на запросы для получения пресс-карт редакций Sputnik и Ruptly.
«В последнее время участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов полицейскими и пограничными властями в ходе поездок внутри ЕС. Особенно часто таким проверкам подвергаются журналисты РИА Новости», — добавил он.
Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что журналисты Russia Today свободно работают на территории Франции. После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку поздравил RT с тем, что сегодня их назвали журналистами.
Во Франции назвали RT France орудием российской «мягкой силы», журналистам издания запрещали посещать Елисейский дворец.
Сотни людей стали жертвами лесбиянки-гея
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Полиция начала проверку в отношении экс-главы Грозного Ислама Кадырова Полиция начала проверку в отношении экс-главы Грозного Ислама Кадырова Небензя дал отпор Германии в СБ ООН Небензя дал отпор Германии в СБ ООН Пушков пообещал Германии новые потери из-за санкций против России Пушков пообещал Германии новые потери из-за санкций против России
Комментарии 
Теги:
Политика , Алексей Парамонов , Сергей Лавров , Жан-Ив Ле Дриан , МИД , ЕС , РИА Новости , ИА Sputnik , Russia Today , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирии бы не было на карте: чего добились войска России
Сирии бы не было на карте: чего добились войска России97
Электрошокер и угрозы: за экс-мэра Грозного взялась полиция
Электрошокер и угрозы: за экс-мэра Грозного взялась полиция93
В Киеве прогремел взрыв
В Киеве прогремел взрыв33
ЦАР задумалась о размещении военной базы России
ЦАР задумалась о размещении военной базы России662
​Бомжи захватили отдел полиции в Гольянове
​Бомжи захватили отдел полиции в Гольянове17
Видео
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
00:40
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
Армия Ближний Восток