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Патрушев назвал ЧП с прорывом дамбы следствием безответственности 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Патрушев прокомментировал ЧП с прорывом дамбы
Фото: РИА Новости
Недавний прорыв дамб в Красноярском крае, повлекший человеческие жертвы, стал следствием безответственного отношения должностных лиц к вопросам прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Выступая в пятницу в Омске на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Сибирском федеральном округе, Патрушев отметил, что в нынешнем году в СФО не удалось предотвратить последствия разрушительных природных явлений, повлекших человеческие жертвы и значительный материальный ущерб.
"Уже сейчас очевидно, что подобные чрезвычайные ситуации часто являются следствием формального подхода к выполнению поставленных задач, отсутствием четко выстроенной работы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций… Одним из последних событий, свидетельствующих о таком безответственном отношении, стало происшествие в Курагинском районе Красноярского края, связанное с прорывом незаконно построенных дамб", — сказал он.
Утром 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна. Арестованы трое подозреваемых по делу — гендиректор артели, начальник и мастер участка.
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Теги:
Политика , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ , СКР , Красноярский Край , Омск
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